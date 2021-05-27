Конверс Банк: кэшбэк и билеты в Ереван-Парк
16:14, 27 Май, 2021
Накануне Международного дня защиты детей Конверс Банк, совместно со своими партнерами запускает традиционную акцию.
В рамках акции Банк предлагает держателям карт совершать безналичные покупки для детей в магазинах-партнерах и получить кэшбэк в размере 10% от потраченной суммы.
Кроме того, 20 клиентов с наибольшей суммой покупок получат в подарок по 2 билета в Yerevan Park. Акция действует с 28 мая по 6 июня.
Надзор за Банком осуществляется Центральным банком.
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