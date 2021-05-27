“Кадис” объявил о приобретении Вараздата Арояна

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян перешел в испанский “Кадис”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт клуба “Кадис”.

Отмечается, что “Кадис” и “Астана” достигли соглашения о переходе Вараздата Арояна. Ароян подписал с “Кадисом” контракт до 2023 года.

Трансфер Вараздата Арояна - первый трансфер “Кадиса” в 2021 году.

“Кадис” в завершившемся сезоне испанской Ла Лиги набрал 44 очка, заняв в турнирной таблице 12-е место.