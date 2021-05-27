Родные парней, попавших в плен в Хцаберде, предупреждают: в области агиткампании не будет

Родные парней, попавших в плен в Хцаберде, обещают бойкотировать предвыборную кампанию в Ширакской области.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 27 мая родные пленных отметили, что доступ всех сил в область с целью пропаганды будет перекрыт. “Чтобы никто и не пытался проникнуть в Ширакскую область. Пусть вернут наших детей, потом приходят. Мы хотим немногого - наших детей и последних пленников”, - сказал отец одного из военнопленных.

Родные захваченных парней настаивают, что кампании в регионе не должно быть, пока пленники не будут возвращены. “Выборы не состоятся в регионе, пока все наши дети не будут дома. Неужели наши ожидания непонятны, мы ждали 6 месяцев, до сегодняшнего дня мы верили и выслушивали все обещания. Сейчас мы запрещаем любую кампанию в регионе и готовы идти на самые последние шаги”, - заявили родные военнопленных.

Военнослужащие из Ширакской области были захвачены в плен 16 декабря в Хцаберде, после принятия трехстороннего заявления 9 ноября.

Арменуи Мхоян