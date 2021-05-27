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Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании

Энди Джесси сменит Джеффа Безоса на посту главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc 5 июля.

"Мы выбрали эту дату (5 июля - ИФ), потому что она особо трепетна для меня", - сказал Безос. Он объяснил, что ровно 27 лет назад именно в этот день 1994 года была зарегистрирована компания Amazon.

О смене руководства компания объявила еще в начале февраля, но конкретная дата не называлась.

53-летний Джесси сейчас является руководителем облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Он работает в компании с 1997 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Безос, которому 57 лет, останется исполнительным председателем совета директоров компании. Он намерен сосредоточиться на новых продуктах Amazon и на разработке инициатив на ранней стадии. Также он рассчитывает, что у него появится больше времени на другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin и газету The Washington Post.

Котировки акций Amazon выросли в среду на 0,2%. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев увеличилась на 36% и составляет сейчас $1,64 трлн, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил более 38%.


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