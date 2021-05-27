Армен Саргсян провел телефонную беседу с начальником Генштаба Вооруженных сил Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонную беседу с начальником Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Начальник Генштаба представил президенту подробности о пленении армянских военнослужащих, проводящих инженерные работы в Гегаркуникской области Армении, и о ситуации на границе.

Президент республики использование соответствующих органов и, в первую очередь, армянских вооруженных сил и всех дипломатических возможностей для возвращения пленных военнослужащих считает неотложным. По словам президента, все должно быть сделано для обеспечения безопасности и защиты прав наших военнослужащих и населения Республики Армения.

Отметив, что провокационные действия Азербайджана на территории Республики Армения должны удостоиться жесткой реакции международного сообщества, президент сказал, что при общении с международными партнерами он продолжит поднимать этот вопрос.