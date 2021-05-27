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На совместном закрытом заседании комиссий НС обсуждается вопрос напряженной ситуации на границе

На совместном закрытом заседании комиссий НС обсуждается вопрос напряженной ситуации на границе

На совместном закрытом заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по внешним отношениям и вопросам обороны и безопасности обсуждается ситуация на армяно-азербайджанской границе. Как передает Арменпресс, заседание проходит в закрытом режиме.

В заседании участвуют замминистра обороны Армении Арман Саргсян, представитель Министерства иностранных дел и представители силовых структур.

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.


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