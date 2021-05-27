На совместном закрытом заседании комиссий НС обсуждается вопрос напряженной ситуации на границе

На совместном закрытом заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по внешним отношениям и вопросам обороны и безопасности обсуждается ситуация на армяно-азербайджанской границе. Как передает Арменпресс, заседание проходит в закрытом режиме.

В заседании участвуют замминистра обороны Армении Арман Саргсян, представитель Министерства иностранных дел и представители силовых структур.

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.