Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить права 6 захваченных армянских военнослужащих
Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечения основополагающих прав 6 захваченных армянских военнослужащих.
Как сообщили «Арменпресс» в представительстве Армении в ЕСПЧ, с целью защиты прав армянских военнослужащих, взятых в плен при проведении инженерных работ на пограничном участке Гегаркуникской области Армении, Офис представителя Армении в ЕСПЧ под 39-м правилом суда представил в Европейский суд заявление о применении к Азербайджану немедленной промежуточной меры.
Цель поданного заявления - обеспечение гарантированных Европейской конвенцией по правам человека прав на жизнь и на защиту от пыток.
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