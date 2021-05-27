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Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить права 6 захваченных армянских военнослужащих

Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить права 6 захваченных армянских военнослужащих

Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечения основополагающих прав 6 захваченных армянских военнослужащих.

Как сообщили «Арменпресс» в представительстве Армении в ЕСПЧ, с целью защиты прав армянских военнослужащих, взятых в плен при проведении инженерных работ на пограничном участке Гегаркуникской области Армении, Офис представителя Армении в ЕСПЧ под 39-м правилом суда представил в Европейский суд заявление о применении к Азербайджану немедленной промежуточной меры.

Цель поданного заявления - обеспечение гарантированных Европейской конвенцией по правам человека прав на жизнь и на защиту от пыток.


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