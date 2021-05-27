Мы должны сплотиться и не терять бдительности: Пашинян встретился с жителями общины Кут

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в приграничной общине Кут Гегаркуникской области представил, что необходимо делать в нынешней ситуации. Как сообщает «Арменпресс», во время встречи с жителями общины Пашинян он подчеркнул, что в данной ситуации консолидация народа является первоочередной задачей. «Каждый раз, когда Азербайджан видит, что у него есть шанс натравить нас друг на друга, он воодушевляется и становится активнее. Мы должны ясно дать понять, что независимо от наших внутренних разногласий, нашей первой реакцией на их действия будет консолидация. В этот период мы не уделяли этому вопросу должного внимания. Все семьи наших погибших, семьи наших пленных соотечественников, жители всех наших приграничных сел, от центра Еревана до центра общины Кут, мы все должны быть как одна семья, один очаг. Мы должны руководствоваться этой логикой”.

По словам и. о. премьер-министра, в нынешней ситуации очень важна трезвость. “Понятно, что ситуация очень нервная, очень эмоциональная, но мы не должны терять трезвость, потому что если мы потеряем трезвость и уравновешенность, это помешает нам правильно оценивать ситуацию, правильно ориентироваться и принимать правильные решения”, - заявил Пашинян.

По его словам, следующая по важности задача - уметь разбираться в информации, чтобы не становиться жертвой каждой информационной уловки и информационной войны. “Никому не может прийти в голову, что нынешнее правительство участвует в каких-то темных мрачных сделках и заговорах. Такого не может быть. Мы не должны терять решимости, мы должны четко отстаивать наше государство, наш суверенитет, нашу независимость, наше гражданство”.

Никол Пашинян подчеркнул, что в этой ситуации не следует предпринимать никаких эмоциональных шагов. По его словам, необходимо четко проанализировать, понять происходящее, и шаг за шагом идти к решению проблем.