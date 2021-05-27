Глава Минздрава насчитал почти 17 млн получивших первую дозу вакцины

В России почти 17 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация в России проходит с декабря 2020 года, с января ее проводят в массовом масштабе по поручению президента Владимира Путина,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

24 мая глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что полностью привиты от коронавируса более 10 млн россиян, а всего сделано более 25 млн прививок.

21 мая директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что по состоянию на 19 мая в России привились от коронавируса 24 млн человек. Он назвал такие темпы вакцинации недостаточными.