Азербайджан обязан немедленно освободить 6 военнослужащих Армении: Омбудсмен Армении

Ранним утром 27 мая Защитнику прав человека Армении позвонил житель села Кут общины Гегамасар Гегаркуникской области, и сообщил, что ранним утром 27 мая возле села произошел вооруженный инцидент, в селе отчетливо были слышны выстрелы, и азербайджанские вооруженные силы захватили военнослужащих Республики Армения. С тревогой было отмечено, что действия азербайджанских вооруженных сил в селе вызвали еще большую напряженность.

Проведенное сотрудниками Защитника прав человека РА расследование, в том числе и расследование подразделения Гегаркуника, подтвердили, что инцидент произошел в непосредственной близости от села Кут общины Гегамасар Гегаркуникской области.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном Защитником прав человека Арманом Татояном, говорится, что инцидент среди мирного населения села вызвал напряжение. Все это подтвердил и глава общины.

Информация об инциденте была опубликована в СМИ. Также было зафиксировано официальное заявление Министерства обороны Республики Армения о том, что 6 военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения при проведении инженерных работ на территории охраны N войсковой части, были окружены азербайджанскими военнослужащими и захвачены в плен.

В результате работ по сбору фактов Защитник прав человека неоднократно заявлял, что с 12 мая азербайджанские военные, находясь на суверенной территории Республики Армения, ссылаясь на заведомо фальшивые карты, незаконно продвинулись в направлении сел Гегаркуника и Сюника.

Были зафиксированы преступные действия азербайджанских военных, грубое нарушение прав жителей приграничных общин Армении (угрозы пастухам в Сюнике и Гегаркунике, стрельба в непосредственной близости от сел и др.).

Сегодняшние действия Вооруженных сил Азербайджана, произошедшие в непосредственной близости от гражданского поселения Республики Армения, серьезно угрожают жизни и здоровью жителей Гегаркуникской области, их физической безопасности и психической неприкосновенности.

Эти действия Вооруженных сил Азербайджана следует рассматривать в контексте действий, совершенных 12 и 13 мая 2021 года по отношению к пастухам сел Гегаркуника и Сюника, угроз демонстрацией оружия, провокациями в приграничных районах в непосредственной близости от сел, нагнетания напряженности среди гражданского населения, лишения приграничных жителей их законного права пользования своими пастбищами и землями.

Подобные периодические провокации и нарушения прав гражданского населения Республики Армения азербайджанскими военнослужащими Омбудсмен в докладах и сообщениях констатировал и после завершения военных действий, до 12 мая.

Международные структуры обязательно должны учесть реальную связь между этими событиями и заново оценить, кто на самом деле подрывает мир и покой в регионе, каковы реальные причины нарушений прав человека и совершаемых зверств.

Отмеченное вновь подтверждает, что азербайджанские власти обязаны немедленно освободить 6 военнослужащих Армении”, - заключил Омбудсмен Армении.