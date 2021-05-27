Советник главы Сирии рассказал о западной пропаганде во время выборов

Граждане Сирии массовым участием в выборах президента показали свою поддержку руководству страны вопреки пропаганде Запада, заявила РИА Новости советник президента САР Бусейна Шаабан.

"Сирийский народ сегодня сказал свое слово в поддержку единства Сирии и в поддержку сирийской победы, его руководства и президента Башара Асада в частности", - сказала Шаабан.

По словам советника главы государства, явка, превзошедшая все ожидания, говорит о том, что "люди осознанно преодолели все враждебные пропагандистские барьеры западных государств, которые появлялись с начала войны",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, их целью "являлось сломать направленный компас сирийского народа в попытках преподать происходящее как гражданскую, религиозную или конфессиональную войну".