Армянские военнослужащие захвачены на территории Армении: МО опубликовало карту местности

Министерство обороны Республики Армения заверяет, что захват 6 армянских военнослужащих азербайджанцами утром 27 мая произошел на территории Армении, оно опубликовало подробную карту местности. «Арменпресс» передает сообщение, опубликованное МО.

“Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о факте пленения 6 армянских военнослужащих азербайджанскими ВС. Вновь заявляем, что армянские военнослужащие находились на территории Республики Армения и не пересекали границу. Публикуем подробную карту местности”.