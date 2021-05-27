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Армянские военнослужащие захвачены на территории Армении: МО опубликовало карту местности

Армянские военнослужащие захвачены на территории Армении: МО опубликовало карту местности

Министерство обороны Республики Армения заверяет, что захват 6 армянских военнослужащих азербайджанцами утром 27 мая произошел на территории Армении, оно опубликовало подробную карту местности. «Арменпресс» передает сообщение, опубликованное МО.

“Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о факте пленения 6 армянских военнослужащих азербайджанскими ВС. Вновь заявляем, что армянские военнослужащие находились на территории Республики Армения и не пересекали границу. Публикуем подробную карту местности”.


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