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Макунц встречается с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств

Макунц встречается с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц встречается с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств.

Как сообщили «Арменпресс» в парламентской фракции “Мой шаг”, цель - объективное представление ситуации, сложившейся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в Сюнике и Гегаркунике, и событий предшествующих дней.


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