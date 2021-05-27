Макунц встречается с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств
14:07, 27 Май, 2021
Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц встречается с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств.
Как сообщили «Арменпресс» в парламентской фракции “Мой шаг”, цель - объективное представление ситуации, сложившейся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в Сюнике и Гегаркунике, и событий предшествующих дней.
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