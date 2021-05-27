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Правительство Армении выделит ФСБ России ряд земельных участков в общинах Капан, Мегри и Тех

Правительство Армении выделит ФСБ России ряд земельных участков в общинах Капан, Мегри и Тех

Правительство Армении на заседании 27 мая, в связи с необходимостью укрепления защиты юго-восточных границ Армении, приняло решение «О принятии имущества в качестве дара, укреплении этого имущества и его предоставления на правах безвозмездного пользования». Как сообщает «Арменпресс», Республика Армения примет земельные участки, подаренные общинами Капан, Мегри и Тех, и, вместе с другими земельными участками, являющимися собственностью Республики Армения, они будут закреплены в Комитете по управлению государственным имуществом и с правом безвозмездного пользования в оборонных целях будут выделены Пограничному управлению ФСБ РФ, расположенному в Армении.

По обоснованию, в связи с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года возникла необходимость укрепления юго-восточных границ Армении, с этой целью были выделены необходимые земельные участки.


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