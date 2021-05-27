И. о. министра обороны Армении по очень важному делу командирован в Москву: Андраник Кочарян

И. о. министра обороны Армении по очень важному делу командирован в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

“И. о. министра обороны Армении в рамках нашего военно-политического сотрудничества утром отправился в очень важную командировку в Москву”, - сообщил Кочарян.

Он отметил, что когда министр приедет и, если сочтет целесообразным, раскроет некоторые скобки.

Сам Кочарян утром вернулся из Москвы, принимал участие в заседании комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, выступал с докладом о ситуации на Южном Кавказе. “Наши оценки относительно медлительности ОДКБ были довольно жесткими. Но у ОДКБ есть возможности. Наши нынешние реалии и ситуации диктуют, что структуры ОДКБ должны решить поставленную перед ними задачу, выйти из состояния медлительности, стать более жизнеспособными, способными решать проблемы”, - сказал он.

Ранее, 25 мая, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время ожидается визит и. о. министра обороны Армении в Россию.

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.