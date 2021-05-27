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МО Армении не подтверждает информацию о стрельбе со стороны противника в Тавушской области

МО Армении не подтверждает информацию о стрельбе со стороны противника в Тавушской области

В Тавушской области одно из подразделений ВС Армении проводит огневую подготовку. Об этом сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении Геворг Алтунян, ответив на вопрос «Арменпресс» о перестрелке в Тавушской области.

«В Тавуше одно из подразделений ВС Армении проводит огневую подготовку. Видимо, перепутали с этими звуками. Слухи о перестрелках и стрельбе со стороны противника не подтверждены”, - отметил Геворг Алтунян.


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