Правительство компенсирует плату за обучение 6 948 студентов-участников войны

13:19, 27 Մայիս, 2021

Правительство приняло решение компенсировать плату за обучение на один семестр учебного года студентов, участвовавших в войне, развязанной Азербайджаном войны против Республики Арцах, а также детям и супругам этих студентов.

Как сообщает «Арменпресс», и. о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян отметил, что согласно принятым ранее постановлениям правительства, 4 213 студентам была предоставлена компенсация за обучение, выделено 895,4 млн драмов.

Решением правительства от 27 мая предусматривается осуществить перераспределение в госбюджете и внести изменения и дополнения в одно из ранее принятых решений. Из выделенных Министерству НОКС средств 586,5 млн драмов будут направлены на компенсацию платы за обучение еще 2 735 студентов.

“В результате принятия проекта общее количество получателей компенсации составит 6 948, а сумма компенсации - 1,463,861.7 тысяч драмов”, - сказал Ваграм Думанян.