Поведение властей Азербайджана предосудительно: заявление Первопрестольного Святого Эчмиадзина

Первопрестольный Святой Эчмиадзин выражает свою озабоченность в связи с захватом и пленением азербайджанскими военнослужащими шести военнослужащих Вооруженных сил Армении, произошедшим утром 27 мая в пределах границы Гегаркуникской области, на территории охраны N-ской воинской части ВС РА. Затем последовала публикация в интернете унизительных фотографий.

«Арменпресс» представляет заявление Первопрестола.

“Подобное поведение властей Азербайджана попирает все положения международного права, противоречит общечеловеческому восприятию гуманизма.

События, происходящие в последние дни на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике и в Сюнике, являются посягательством на суверенитет Республики Армения и на право нашего народа на мирную и безопасную жизнь. Подобные провокационные действия демонстрируют реальные воинственные тенденции Азербайджана, ставя под угрозу многосторонние усилия по восстановлению мира и установлению стабильности в регионе.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает международное сообщество и международные инстанции по защите прав человека предпринять шаги по освобождению плененных армянских военнослужащих, также и остальных военнопленных и по предотвращению новых нежелательных развитий в регионе”,- говорится в заявлении Первопрестола.