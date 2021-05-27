Предвыборный список Армянского Национального Конгресса возглавляет Левон Тер- Петросян

Армянский национальный конгресс опубликовал предвыборный список кандидатов внеочередных выборов. Как передает «Арменпресс», предвыборный список АНК возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

В предвыборный список АНК, состоящий из 101 человека, входят Левон Зурабян, Инесса Габаян, Айк Магакелян, Баграт Асатрян, Анна Геворкян, Арман Мусинян, Самвел Абраамян, Карине Яралян, Григор Григорян, Арам Манукян, Татевик Зорян, Тигран Паскевичян и другие.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, последний день представления предвыборных списков был 26 мая.