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Члены Высшего судебного совета посетили Гегаркуникскую область

Члены Высшего судебного совета посетили Гегаркуникскую область

Члены Высшего судебного совета 27 мая совершил рабочий визит в Гегаркуникскую область, побывал во всех резиденциях суда общей юрисдикции области, ознакомились с условиями работы, после чего провели совещание с участием всех областных судей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Высшего судебного совета Армении.

Члены Совета выслушали вопросы и предложения судей по существующим в системе проблемам, обсудили возможности повышения зарплаты, увеличения штатов в аппаратах, улучшения рабочих условий в резиденциях.


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