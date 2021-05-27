Правительство продолжает процесс компенсации платы за обучение студентов- участников военных действий

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Правительство приняло решение о возмещении платы за обучение за один семестр 2020-2021 учебного года для принимавших участие в развязанных Азербайджаном против Республики Арцах военных действиях студентов, а также их детей и супругов.

По словам и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна, принятыми ранее решениями правительства 4213 студентам были предоставлены возмещения платы за обучение, было выделено 895,4 млн драмов. Сегодняшним решением правительства предусматривается перераспределение в государственном бюджете и внесение изменений и дополнений в одно из предыдущих решений: из средств, выделенных министерству, 586,5 млн драмов будет направлено на возмещение платы за обучение 2 735 студентов. “В результате принятия законопроекта общее количество получателей компенсации составит 6948, а размер компенсации - 1 463 861,7 тыс драмов”, - сказал и.о. министра.

Правительство приняло решение в связи с необходимостью предоставления финансовых ресурсов для субсидирования процентных ставок по льготным кредитам, предоставляемым в рамках первого мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса. В рамках первого мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса является предоставление льготных кредитов для решения проблем и временных трудностей заемщиков в связи со сложившейся ситуацией. Помощь предоставляется за счет субсидирования процентных ставок по льготным кредитам, предоставленным в рамках мероприятия. Госбюджетом на 2020 год предусмотрено 3,3 млрд драмов на реализацию указанных процессов с учетом того, что предполагаемое количество бенефициаров мероприятия составит около 684. Согласно решению, не израсходованную в течение года сумму в 377 млн драмов предлагается предоставить за счет свободного дохода в первом полугодии.

Решением правительства Месроп Месропян освобожден от должности губернатора Котайкской области, другим решением - Аарон Саакян назначен губернатором Котайкской области.

Еще одним решением правительства предусматривается из бюджета министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год 50,000 тыс драмов выделить Федерации футбола Армении путем перераспределения из утвержденных бюджетных программ для наилучшей организации тренировочных сборов к предстоящим отборочным играм Чемпионата мира и поддержания уровня подготовки национальной сборной.