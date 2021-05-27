Общество сегодня должно быть более сплоченным вокруг наших ВС и государственных институтов: Никол Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, исполняющий обязанности премьер-министра коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе. В своей речи он отметил:

“Уважаемые коллеги, вы, конечно, знаете, что у нас сегодня утром произошел инцидент на армяно-азербайджанской границе. Считаю важным сообщить, что произошло: 6 военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения выполняли работы по оснащению границы на суверенной территории Республики Армения.

Что мы подразумеваем под оснащением государственной границы? Проводились работы по минированию, при этом хочу четко подчеркнуть, что эти работы проводились параллельно с установкой предупреждающих знаков. Т.е. проводились работы не в диверсионных целях, а проводилась работа по минированию и параллельно ставились предупреждающие знаки о том, что местность заминирована. Эти действия были предприняты для повышения уровня защиты нашей границы.

Конечно, позже появилась информация о том, что наши солдаты взяты в плен. Обстоятельства плена, конечно, еще должны быть выяснены, но ясно одно: по сути, это не пленение, и наши военнослужащие были похищены с территории Республики Армения.

Вы знаете, что подразделения вооруженных сил Азербайджана находятся на этих территориях с 12 мая, и вопрос находится именно в этом контексте. И я хочу подчеркнуть, что происходящие процессы абсолютно неприемлемы для нас, такие инциденты происходят из-за того, что некоторые хотят, чтобы мы смирились с присутствием азербайджанских сил на нашей территории, однако такого не может быть.

Повторяю, более подробные обстоятельства инцидента будут выяснены, но нужно констатировать, что инцидент произошел на нашей территории, у 6 военнослужащих были инженерные задачи, они должны были оснащать границу, что, по сути, постоянно осуществляется на протяжении всей границы, и эти работы должны быть проведены с точки зрения укрепления наших границ.

В данном случае, думаю, очень важно подчеркнуть, что вопрос не должен использоваться во внутриполитических целях. Я считаю это важным, более того, я считаю, что все попытки использовать эту ситуацию против Вооруженных сил и армии должны быть осуждены, потому что военнослужащие, солдаты и армия выполняют свою функцию по защите границ Армении.

Также однозначно, что инциденты последних дней показывают, что это не обычная ситуация, как пытаются представить это, в частности, власти Азербайджана. Это прямая угроза территориальной целостности и суверенитету Армении, что является грубым нарушением международного права. И это тот случай, когда Республика Армения должна использовать все, в том числе и международные рычаги, для урегулирования ситуации. И мы предпримем для этого все необходимые меры.

Здесь очень важно также, чтобы была предоставлена четкая информация о деталях и контексте инцидента, чтобы азербайджанская дезинформация не распространялась, в том числе в пространстве армянских СМИ.

И я думаю, что наше общество, да, сегодня должно быть более сплоченным вокруг нашей армии, наших вооруженных сил, государственных институтов, чтобы мы могли последовательно и спокойно преодолеть эту ситуацию.

Я хочу подчеркнуть также следующее: необходимо констатировать 2 цели двух противников и управлять этими целями. Одна из целей, я уже сказал, состоит в том, чтобы можно было так развивать ситуацию, чтобы присутствие их вооруженных сил на нашей территории считалось нормальным явлением. О втором сценарии я говорил несколько раз: спровоцировать военное противостояние, чтобы полностью вывести ситуацию из-под контроля. Мы не должны поддаваться ни одной из этих двух целей.

Во-первых, наше требование ясно: вооруженные силы Азербайджана должны безоговорочно покинуть территорию Республики Армения. А во-вторых, мы будем трезвыми и осмотрительными во всех ситуациях, и мы должны более осмотрительно управлять провокациями.

Повторяю, Вооруженные силы должны продолжать выполнять свои функции по защите и укреплению границ Армении, поддержанию территориальной целостности Республики Армения. Через какие бы тяжелые события мы ни проходили сегодня, нервные, неуравновешенные действия, заявления, позиции здесь совершенно неуместны”.

