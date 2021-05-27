В преддверии внеочередных парламентских выборов в Полиции Армении создан оперативный штаб

С целью сохранения общественного порядка и обеспечения нормального хода выборов в ходе подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, намеченных на 20 июня 2021 года, приказом начальника Полиции Армении Ваге Казаряна в полиции создан оперативный штаб. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения.

Деятельность оперативного штаба возглавит первый заместитель начальника полиции Арам Ованнесян. В состав оперативного штаба входят заместители начальника полиции, начальники общих управлений ГУВД и ГИБДД. Деятельность оперативного штаба заключается в правовом содействии, в проверке списков избирателей, сборе информации, обобщении и расследовании, контроле, материально-техническом и медицинском обеспечении, реагировании на массовые беспорядки. В оперативном штабе созданы рабочие группы для надлежащего выполнения этих функций. Призываем политические силы, участвующие во внеочередных выборах в Национальное собрание, для надлежащей подготовки и проведения выборов активно сотрудничать с полицией. Номера горячей линии оперативного штаба: 010 54 69 12, 010 54 69 14.