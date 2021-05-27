Как минимум пять человек погибли в Индии из-за циклона "Яас", обрушившегося на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщает телеканал Zee TV.

По данным телеканала, несколько человек погибли от падений деревьев, одна пожилая женщина скончалась при обрушении ее дома. Телеканал отмечает, что это не окончательные данные.

Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Одиша, где четырёхметровые волны и сильные дожди затопили 128 деревень и разрушили множество дорог, а ветер, достигавший 140 километров в час, с корнем вырвал множество деревьев. Главный министр штата Навин Патнаик заявил, что жители этих деревень будут обеспечены едой и водой и поручил как можно скорее восстановить основные дороги и наладить в пострадавших районах электроснабжение.

Главный министр соседнего штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила, что от циклона пострадали около 100 тысяч человек, чьи дома были разрушены, а поля затоплены, более 1,5 миллиона человек эвакуированы и размещены в убежищах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за попадания соленой воды сельскому хозяйству был нанесен значительный ущерб. Смежные секторы, такие как рыболовство и садоводство, понесли ущерб, мы сможем оценить полную ситуацию в течение 72 часов", - сказала она на пресс-конференции.

Как сообщает департамент метеорологии Индии, циклон "Яас" ослаб до "глубокой депрессии", которая продвинется дальше вглубь Индии и ослабнет в ближайшие 12 часов.