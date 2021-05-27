Глава МИД Арцаха пленение армянских солдат назвал политическим терроризмом Азербайджана
Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян захват азербайджанскими вооруженными силами армянских военнослужащих, выполняющих инженерные работы на территории Гегаркуникской области Армении, назвал терроризмом. Об этом глава МИД Арцаха сказал в беседе с «Арменпресс».
«Фактически, Азербайджан осуществляет политический и геополитический терроризм. Во-первых, таким шагом Азербайджан вновь показывает, что он не хочет, не готов строить отношения с Республикой Армения разумным и цивилизованным методом. Террористические акты с азербайджанской стороны продолжаются, захвачены люди, которые занимались инженерными работами. Армянские военнослужащие фактически похищаются, захватываются в плен и заявляется, что они диверсанты”, - сказал Давид Бабаян, выразив убежденность в том, что цель Азербайджана при захвате военнопленных заключалась в том, чтобы снова назвать их террористами. “Они пытаются таким образом усложнить внутриполитическую ситуацию в Армении, вызвать у людей отчаяние, создать атмосферу недоверия к будущему, особенно в наиболее важных стратегических и приграничных областях”, - сказал глава МИД Арцаха.
По словам Давида Бабаяна, поведение Азербайджана является ударом и по ОДКБ, поскольку террористический акт был совершен против военнослужащих Вооруженных сил страны-участника.
“Это удар и по нашей братской стране - России, потому что Азербайджан, снова бросил России вызов. Понимая, что Россия должна решать вопросы в очень спокойной атмосфере, и как-то вмешаться, Азербайджан создает такие трудности, потому что он террористическая и антиармянская страна, он не меняется”, - сказал Бабаян, добавив, что надеяться на то, что Азербайджан изменит свое поведение весьма наивно: такое поведение не меняется.
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