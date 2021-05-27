Военнослужащие не пленены, а похищены: Никол Пашинян об инциденте на границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в начале заседания правительства коснулся инцидента на армяно-азербайджанской границе.

“Шесть военнослужащих ВС Армении на суверенной территории Армении проводили работы по обустройству границы и по минированию, при этом особо хочу подчеркнуть, что эти работы проводились с установкой предупреждающих знаков”, - сказал Пашинян, добавив, что эти действия проводились для повышения уровня защиты нашей границы.

По словам и. о. премьер-министра, наши военнослужащие взяты в плен, обстоятельства пленения должны быть выяснены, но одно определенно - это не пленение, произошло похищение наших военнослужащих с нашей территории, с территории Армении.

“Происходящие процессы абсолютно неприемлемы для Армении, и подобные инциденты происходят по той причине, что некоторые хотят сделать так, чтобы мы смирились с присутствием азербайджанских сил на нашей территории, чего не может произойти. Я думаю, что очень важно подчеркнуть, что этот вопрос не должен быть использован с внутриполитическими целями. Я считаю, что все попытки использовать эту ситуацию против Армии и Вооруженных сил должны быть осуждены, потому что солдаты и армия выполняют свои функция защиты границ Республики Армения”, - отметил Никол Пашинян, подчеркнув, что это прямая угроза территориальной целостности и суверенитету Армении, что является грубым нарушением международного права. И это тот случай, когда Армения должна использовать все рычаги.

“Я считаю, что наше общество должно объединиться вокруг наших Вооруженных сил, вокруг Армии и государственных институтов. Требование ясно, что азербайджанские вооруженные силы должны безоговорочно покинуть территорию Республики Армения, Армения во всех ситуациях будет бдительной, управление провокациями должно осуществляться осмотрительнее. Вооруженные силы должны продолжать выполнять свои функции по защите и укреплению границ Республики Армения и поддержанию ее территориальной целостности. Как бы тяжело мы ни переживали сегодня, нервные и неуравновешенные действия, заявления здесь совершенно неуместны”, - сказал Никол Пашинян.