Марукян требует созвать заседание Совбеза с участием руководителей фракций Национального собрания
Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян требует созвать внеочередное заседание Совета безопасности Армении с участием руководителей всех фракций Национального собрания. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
“Учитывая, что Азербайджан продолжает применение силы, агрессию, нарушение территориальной целостности Армении;
Учитывая, что в результате преступных действий Азербайджана в Вооруженных силах Армении уже есть погибший, раненые и уже и плененные сегодня лица;
Учитывая дальнейшее обострение ситуации и необратимые последствия
требуем незамедлительно созвать внеочередное заседание Совета безопасности Армении с участием руководителей всех фракций Национального собрания”, - как сообщает Арменпресс, написал Марукян.
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