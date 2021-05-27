Марукян требует созвать заседание Совбеза с участием руководителей фракций Национального собрания

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян требует созвать внеочередное заседание Совета безопасности Армении с участием руководителей всех фракций Национального собрания. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Учитывая, что Азербайджан продолжает применение силы, агрессию, нарушение территориальной целостности Армении;

Учитывая, что в результате преступных действий Азербайджана в Вооруженных силах Армении уже есть погибший, раненые и уже и плененные сегодня лица;

Учитывая дальнейшее обострение ситуации и необратимые последствия

требуем незамедлительно созвать внеочередное заседание Совета безопасности Армении с участием руководителей всех фракций Национального собрания”, - как сообщает Арменпресс, написал Марукян.