По состоянию на 11:00 27 мая в Армении подтверждено 140 новых случаев COVID-19, 308 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 3 503 тестов. Всего проведено 1 072 615 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 222 409 случаев COVID-19, 212 265 из которых вылечились, есть 4 416 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 649 пациентов.

Зафиксировано 1 079 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.