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Президент Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного посла Бангладеш в Армении

Президент Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного посла Бангладеш в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного посла Народной Республики Бангладеш в Республике Армения Гусала Азама Саркера (резиденция в Тегеране).

Поздравив новоназначенного посла, Президент Саркисян выразил уверенность, что своей деятельностью он будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

На встрече речь шла о стимулировании торгово-экономических связей между двумя странами, а также о возможностях сотрудничества в сферах образования и культуры.

Посол Гусал Азам Саркер подчеркнул, что приложит максимальные усилия для развития исторически дружественных отношений между двумя народами. Он отметил, что армяне присутствовали в Бангладеш на протяжении веков, и это является хорошей основой для углубления экономического сотрудничества. 


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