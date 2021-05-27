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В Дамаске ожидают пересмотра отношений ряда арабских стран с Сирией

В Дамаске ожидают пересмотра отношений ряда арабских стран с Сирией

Арабские страны могут пересмотреть свое отношение к Сирии после завершения президентских выборов, заявила РИА Новости советник президента САР Бусейна Шаабан,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые арабские страны пересмотрят свою политику, осознав, что ослабление Сирии влечет за собой ослабление всего арабского мира", - сказала Шаабан.


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