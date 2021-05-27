Плененные армянские военнослужащие немедленно и безоговорочно должны быть возвращены: МИД Армении

Провокационные действия, совершаемые военно-политическим руководством Азербайджана, направлены на обострение ситуации. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.

«Азербайджанские воинские части, проникшие на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая, по ряду направлений продолжают совершать провокационные действия. В результате одного из них ранним утром 27 мая шестеро военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана.

Эти провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана направлены на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность.

Мы решительно осуждаем применение силы со стороны Азербайджана, направленное против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия и последствия азербайджанских вооруженных сил. Пленные армянские военнослужащие немедленно и безоговорочно должны быть возвращены», - говорится в заявлении МИД Армении.