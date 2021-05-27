Возможно, к подобным развитиям приводит промедление оперативной реакции ОДКБ: Лилит Макунц

Лилит Макунц, лидер фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении, призывает международных партнеров Армении дать четкую оценку, высказать четкую позицию недопустимым действиям Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», это Макунц заявила в Национальном собрании, говоря о захвате азербайджанцами 6 армянских военнослужащих на территории Республики Армения.

«В пределах границ Республики Армения нельзя назвать пленением, это похищение. И это происходит в то время, как наши международные партнеры, все наши партнеры не могут дать должной оценки, они не называют вещи своими именами. Призываю всех наших партнеров дать четкую оценку недопустимым действиям Азербайджана», - сказала она.

Макунц добавила, что общественность ожидает, что ОДКБ очень быстро отреагирует на происходящие события. «И, возможно, к подобным развитиям приводит промедление оперативной реакции ОДКБ», - сказала она.

Макунц считает, что во избежание дальнейшего напряжения и столкновений та система безопасности, в которую входит и Армения, те международные партнеры, которых беспокоят подобные недопустимые действия в отношении территориальной целостности Армении, суверенного государства, и развития на Южном Кавказе должны дать четкую оценку.

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.