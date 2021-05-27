МО Армении опубликовало имена захваченных в плен, выполнявших инженерные работы на  своей территории

Минобороны Армении опубликовало имена лиц, выполнявших инженерные работы и захваченных в плен в пределах своих границ.

“В дополнение к предыдущему сообщению передаем, что выполнявшие инженерные работы на территории Армении, и захваченные в плен в пределах своих границ, следующие военнослужащие-контрактники: А. Н. Абгарян, И. А. Саргсян, Б. С. Оганян, А. Г. Будоян и В. О. Рафаелян.

Заявление, распространенное МО Азербайджана, что плененные армянские военнослужащие находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности”, - говорится в сообщении.

Ранее МО РА сообщило, что ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.