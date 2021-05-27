ЗПЧ Армении представил правительству предложения по защите прав жителей сел Веришен и Акнер

Омбудсмен Армении представил правительству предложения по улучшению социальных прав жителей сел Веришен и Акнер. Как передает «Арменпресс», омбудсмен сообщил, что, во-первых, он предложил правительству включить села Веришен и Акнер в список приграничных общин.

Этот вопрос особенно актуален, учитывая незаконное вторжение азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения у озера Сев Лич в направлении сел Веришен и Акнер, а также нарушения ими прав жителей пограничных общин Республики Армения и периодически совершаемые ими провокации.

Кроме того, жители Акнера подняли важный вопрос, касающийся того, что 150 жителей села не пользуются льготами на использование принадлежащей им земли только по той причине, что они не являются жителями населенного пункта, признанного приграничным, хотя эти земли с 2012 года находятся на административной территории села Караундж, признанного приграничным. Речь идет о пастбищах и лугах.

Получается, что для того, чтобы быть признанным бенефициаром программы социальной помощи, предоставляемой приграничным общинам Республики Армения, нужно проживать в данном населенном пункте. Между тем, существуют социальные льготы, которые по своему характеру предоставляются для деятельности в административных границах данного населенного пункта, целью которых является содействие этой деятельности (обработка земель, организация производства в рамках экономической деятельности, торговля через коммерческие объекты, освобождение от уплаты налогов и др.).

Этот вопрос был представлен в правительство Армении. И было предложено жителям села Акнер, которые с 2012 года пользуются пастбищами и лугами административной территории приграничного села Караундж, до включения Акнера в список приграничных общин предоставить необходимые льготы.

Эти проблемы Защитнику прав человека представил и глава укрупненной общины Горис.