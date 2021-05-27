При проведении инженерных работ азербайджанцы окружили и взяли в плен 6 военнослужащих ВС Армении

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.