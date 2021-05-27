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Европейские индексы - 26-05-21

Европейские индексы - 26-05-21

МОСКВА, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 15450.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.02% и составил 6391.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7026.93 пункта, а российский RTSI вырос на 0.63% и составил 1590.58 пункта.


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