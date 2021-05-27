Футбол во всей своей красе: «Вильярреал» - победитель Лиги Европы

Испанский «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы сезона 2020/2021.

Как передает «Арменпресс», в финальном матче силами померились английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал». В начале первого тайма команды обменялись взаимными атаками. Но «Вильярреал» первым воспользовался своим шансом. На 29-й минуте отличился Жерар Морено.

Но и после пропущенного мяча «Манчестер Юнайтед» имел большое преимущество, об этом говорила статистика. «Красные дьяволы» имели большое преимущество во владении мячом. В итоге команды ушли на перерыв при малом преимуществе испанской команды.

Буквально через 10 минут после начала второго тайма «Манчестер Юнайтед» восстановил баланс счета. Эдинсон Кавани быстро сориентировался в штрафной площадке соперника. Счет стал - 1:1.

После этого гола игра шла быстрее. «Красные дьяволы» в игровых ситуациях были успешнее.

Основной период матча «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей - 1:1. Игра была перенесена в дополнительное время, но и здесь голов не было забито, все решили послематчевые пенальти. Более меткими оказались футболисты «Вильярреала» - 11:10.

Испанский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы.