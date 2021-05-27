Необходимо сплочение всего армянства: интервью министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна

Интервью газеты “Айастани Анрапетутюн” с министром иностранных дел Республики Арцах Давидом Бабаяном.

- Господин Бабаян, как бы Вы охарактеризовали военно-политическую ситуацию в Арцахе?

- Довольно уникальной и тревожной. Однажды я сказал, что Арцах находится в реанимации после тяжелой травмы, и чтобы вылечиться и выздороветь, нужны терпение и время. Динамика возрождения уже наблюдается, но чтобы выйти из этого кошмара, необходимо, чтобы все армяне объединились и смогли вместе преодолеть все трудности.

- По Вашему мнению, как главы МИД, в чем были основные причины неудач армянской стороны в 44-дневной войне?

- Думаю, мы войну проиграли не Азербайджану, мы ее проиграли сами себе. Слабые стороны следует искать в системе ценностей, в традиционных армянских «оговорках». Вот почему мы должны сделать выводы и извлечь необходимые уроки из ошибок прошлого. Я более чем убежден, что мы сможем вылечиться и полностью залечить раны, нанесенные войной.

- Насколько реалистичным, проармянским считаете Вы трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года? Считаете ли Вы выполнение положений этого документа, направленные на установление мира и стабильности в стране, со стороны миссии российских миротворцев достаточными?

- У меня есть свое мнение по этому поводу, основанное на множестве “если”. Могли ли мы избежать войны? Думаю, что да, если бы были задействованы все политические, военные и дипломатические рычаги. Могли ли мы победить? Конечно, если бы сражения были бы грамотнее. По состоянию на 9 ноября предлагаемое трехстороннее соглашение не имело альтернативы. По примеру Апрельской четырехдневной войны следует создать соответствующую комиссию, чтобы выявить все упущения и недостатки. Что касается миротворческого фактора, то могу с уверенностью сказать, что российские миротворческие силы - это силы, обеспечивающие мир и стабильность, которые доказали свою решимость и последовательность в предотвращении дальнейших столкновений в Арцахе.

- Как дипломат, каким Вы представляете статус Арцаха? Каковы Ваши прогнозы относительно международного признания права народа страны на самоопределение и на решение своей судьбы?

- Я всегда был сторонником реалистичной политики. Вообще внешняя политика и геополитика - очень жесткие явления. В этом смысле непростительно быть дилетантом или несведущим, что чревато непредсказуемыми последствиями. Вопрос статуса остается для нас одним из принципиально важных вопросов, и следует четко заявить, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Усилия по международному признанию страны остаются в повестке дня внешней политики. В то же время необходимо подчеркнуть, что вопрос субъективности Арцаха считается для нас ключевым, что является причиной всех наших шагов. Надо осознать простую истину: если мы перестанем быть субъектом, нам трудно будет выжить, особенно после таких территориальных и человеческих потерь. Наше существование меняет региональную картину. Одно дело иметь регион без армянского Арцаха, другое дело, если мы существуем и живем на своей исторической земле. Но этого недостаточно, чтобы быть полноценным субъектом. Арцах должен быть ценностью с точки зрения вопросов государственной важности. Если мы этого добьемся, другие игроки и государства, в том числе и сверхдержавы, будут учитывать необходимость сохранения нашей субъектности.

- Вы, по разным случаям, часто ссылаетесь на деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отмечая, что “нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирными средствами”. Во время прошлого визита в регион сопредседатели обошли Степанакерт. Что это значит - пренебрежение к народу Арцаха и к его правам или игнорирование проблемы в целом?

- Думаю, это была просто ошибка, потому что сопредседатели потом сделали заявления о посещении Арцаха. Формат Минской группы еще не исчерпал себя, о чем говорят все страны-сопредседатели - Россия, США и Франция.

- Парламент Арцаха, Министерство иностранных дел, Офис Защитника прав человека и ряд армянских организаций неоднократно направляли заявления в международные организации, особенно в ЮНЕСКО, по поводу разрушения и осквернения исторических и культурных памятников страны, в частности церкви Спасителя Казанчецоц в Шуши. Почему до сих пор закрыты двери в Арцах для международных организаций?

- Проблема в том, что международное гуманитарное право, к сожалению, в сравнении с геополитическими интересами отодвинуто на второй план. Не следует быть наивными, и надеяться, что будет немедленная реакция. На это нужно время, терпение, воля и упорный труд. Со стороны ряда международных организаций были заявления о культурном геноциде. Но этого недостаточно. Очень важно предотвратить культурный геноцид посредством двусторонних каналов. В этом отношении я считаю, что Россия должна сыграть важную роль. То, что Дадиванк не был разрушен, связано, прежде всего, с особой позицией российских властей. Культурный геноцид варварски продолжается во всех армянских поселениях, находящихся под контролем врага, церкви и монастыри, памятники культуры и кладбища полностью разрушены. Попирая наши святыни, враг использует их камни для мощения улиц и дорог, что не укладывается ни в какие моральные рамки ...

- Несмотря на энергичные усилия российских миротворцев, честно говоря, не все в Арцахе чувствуют себя в безопасности, люди живут под угрозой развязывания противником масштабной войны. По Вашему мнению, могут ли жители Арцаха быть уверены в том, что они являются законными владельцами своей страны, своей земли и своих домов, что их права защищены и безопасность Арцаха находится в надежных руках?

- К сожалению, мы живем в регионе, где всегда есть вероятность крупномасштабной войны. Неслучайно, что за ситуацией следят российские миротворцы, и у нас по-прежнему есть гарантии безопасности. Цель врага провокационными действиями, запугивая людей, - изгнать армян из Арцаха. Ни для кого не секрет, что противник всячески пытается подорвать многовековую армяно-российскую дружбу, что ему никогда не удастся. Миротворцы, находящиеся в Арцахе и выполняющие свою миссию, хорошо понимают, кто является полноправным владельцем этой исторической земли и почему погибли сотни армян…

Беседу вел Давид МИКАЕЛЯН

Степанакерт