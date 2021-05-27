Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армяно-иранская повестка дня довольно обширна

“Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вчера с рабочим визитом был в Ереване. В ходе встречи с и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном Мохаммад Зариф еще раз подчеркнул позицию своей страны в том, что “международно признанные границы и территориальная целостность - их красная линия”. “Мы очень обеспокоены обострением ситуации в последние две недели. Мы уже предупреждали, чтобы была проявлена сдержанность. Конкретная цель этого визита заключается в том, чтобы быть полезным в решении подобных обострений”, - по словам Зарифа, накануне он провел беседы и в Азербайджане и выразил надежду, что возможно найти варианты разрешения ситуации, обострившейся в последнее время.

Таким образом, Иран с соседними странами стремится вести балансированную политику. Хорошо сознавая собственные интересы и рассчитывая опасности, он действует по логике медленной спешки. Для Ирана важно быть частью процессов в регионе и коммуникаций при их возможном запуске”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.