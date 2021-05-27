Газета “Айастани Анрапетутюн”: Баку провоцирует военные столкновения

“Инцидент, произошедший 25 мая на территории Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, является закономерным следствием пограничной напряженности, спровоцированной Азербайджаном. Подобное развертывание Вооруженных сил воюющих государств и провокации Азербайджана рано или поздно привели бы к экстремальным последствиям. Понятно, что ответ Азербайджану со стороны Вооруженных сил Армении стоит на повестке дня правоохранительных органов, и, как и прежде, карательные меры будут гораздо строже. Провокационное поведение официального Баку доказывает, что он провоцирует армянскую сторону на ответ. В случае признания факта инцидента и извинений, реакция Армении могла бы быть иной. Поведение Азербайджана - прямой путь к возобновлению боевых действий, и в нынешней ситуации альтернативы очень ограничены. В боевых действиях, развернутых на границах Армении, неизбежно будут задействованы и другие страны региона, в первую очередь страны ОДКБ”.

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