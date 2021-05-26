Брэд Питт смог добиться в суде совместной c Джоли опеки над детьми

Голливудская кинозвезда Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Page Six.

Судебные разбирательства по делу об опеке длились почти пять лет.

Источник сайта Page Six утверждает, что "решение предварительное", и Джоли продолжает бороться за свои интересы.

"Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому", — говорит инсайдер.

По словам источника Page Six, в ходе судебного разбирательства были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые находились рядом с наследниками знаменитостей.

Ранее издание Page Six также сообщало, что Анджелина Джоли недовольна судьей Джоном Одеркирком, который вел дело об опеке. Актриса заявила, что он отказал ее детям в даче показаний. Она считает, что судья "не принял должным образом во внимание" раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.