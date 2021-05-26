Транзитную зону аэропорта в Минске не могут покинуть около 20 иностранцев

Транзитную зону аэропорта в Минске из-за ограничений на авиасообщение, введенных из-за инцидента с бортом Ryanair, не могут покинуть около 20 иностранцев. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в среду официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта", - говорится в заявлении Бычковского на сайте телеканала ОНТ.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.