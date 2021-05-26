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В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет местная газета PM News.

Около 200 вооруженных людей напали в среду на базу в районе Аллава, где убили шесть солдат и полицейского. После этого они сожгли базу и направились в ближайшие районы, где убили еще семь человек и нескольких похитили. Местные СМИ сообщили об этих атаках в субботу.

Губернатор штата Абубакар Сани-Белло призвал жителей соблюдать спокойствие.


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