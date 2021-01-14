Предстоящие на 27 мая мероприятия
21:04, Май 26, 2021
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- 21:48 Брэд Питт смог добиться в суде совместной c Джоли опеки над детьми
- 21:35 Транзитную зону аэропорта в Минске не могут покинуть около 20 иностранцев
- 21:24 Для участия в парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока
- 21:12 В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
- 21:04 Предстоящие на 27 мая мероприятия
- 20:56 Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство
- 20:51 В Калифорнии несколько человек погибли при стрельбе
- 20:41 Арестованные военными президент и премьер Мали ушли в отставку
- 20:36 Выборы президента Сирии продлили на пять часов
- 20:30 Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении: политические консультации между МИД
- 20:23 Саммит лидеров Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе
- 19:53 В России стартовала вакцинация животных против COVID-19
- 19:40 ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна
- 19:16 Amazon покупает голливудскую киностудию MGM за $8,5 млрд
- 19:11 Большинство россиян считают Армению своим ближайшим союзником: эксперт
- 19:07 Подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем: Захарова
- 19:03 Пашинян исключает возможность невыполнения Россией и ОДКБ своих договорных обязательств
- 18:47 Захарова рассказала о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическим путем
- 18:32 Армения поднимает вопрос армянских военнопленных во всех международных контактах: Ара Айвазян
- 18:26 Социолог представил показатели восприятия дружественных и недружественных стран в Армении
- 17:55 Президент Армении и глава МИД Ирана обсудили армяно-иранскую двустороннюю повестку дня
- 17:53 Армения на получила ответа в связи с документом о делимитации: Пашинян
- 17:37 Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули императив региональной стабильности и мира
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-05-21
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14:51, 19.05.2021
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