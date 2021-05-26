Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство

Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий", - написал Мюллер в Twitter.

Ранее Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предложил Европейскому союзу остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.