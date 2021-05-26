Арестованные военными президент и премьер Мали ушли в отставку

Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктар Уан, арестованные военными два дня назад, подали в отставку и покинули свои посты. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Agence France Press.

"Президент Ба Ндао и премьер Моктар Уан подали в отставку в присутствии судьи", - заявил Баба Сиссе, советник вице-президента Мали Ассими Гоиты.

Сиссе сообщил, что в стране находится международная посредническая миссия. "Ведутся переговоры об освобождении Ндао и Уана, а также о формировании нового правительства", - заметил он.

Президент и премьер-министр Мали были вечером 24 мая задержаны в своих резиденциях группой военных и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати вблизи столицы. В опубликованном во вторник заявлении вице-президент Мали Ассими Гоита сообщил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.