В Калифорнии несколько человек погибли при стрельбе

В результате стрельбы в Калифорнии есть погибшие, их точное число пока не известно, стрелявший убит. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Полиция округа Санта-Клара сообщила в своем аккаунте в Тwitter, что стрельба произошла утром в городе Сан-Хосе - в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу.

"Могу подтвердить, что у нас есть многочисленные пострадавшие, в том числе жертвы. Не могу назвать число раненых и погибших. Но погибшие есть", - сказал на пресс-конференции представитель Рассел Дэвис. По предварительной информации, погибшие и раненые - сотрудники названной железнодорожной компании.

"Стрелок ликвидирован", - заявили правоохранители.