Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении: политические консультации между МИД

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республикой Армения и Китайской Народной Республики. С армянской стороны консультации проходили под председательством заместителя министра иностранных дел Авета Адонца, с китайской стороны - заместителя министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня. Заместитель министра иностранных дел Армении подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении.

Авет Адонц отметил, что Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, продолжая удерживать армянских военнопленных и мирных жителей. Азербайджан препятствует въезду международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах, уничтожает армянское историческое, культурное и религиозное наследие. Было отмечено, что прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Армения, подчеркнув, что полное выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября является гарантией региональной безопасности и стабильности.

Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством в совместной борьбе с коронавирусом. Авет Адонц поблагодарил китайскую сторону за предоставление Армении 100 тыс доз вакцины CoronaVac.

Также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, научно-образовательной, культурной и гуманитарной сферах.