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Выборы президента Сирии продлили на пять часов

Выборы президента Сирии продлили на пять часов

Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета.

"Комитет принял решение продлить время выборов до 12.00 в связи с высокой явкой избирателей", - написано в заявлении.

Голосование состоялось во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тысяч участков. Жители захваченных террористами городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке, по решению высшего судебного избирательного комитета, могли голосовать по месту своего временного проживания.

Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета.

"Комитет принял решение продлить время выборов до 12.00 в связи с высокой явкой избирателей", - написано в заявлении.

Голосование состоялось во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тысяч участков. Жители захваченных террористами городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке, по решению высшего судебного избирательного комитета, могли голосовать по месту своего временного проживания.


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