Саммит лидеров Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе

Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном в среду в бельгийской столице по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

"26 мая генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретились в Брюсселе, чтобы подтвердить сильное партнерство ЕС и США по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Они приветствовали предстоящий саммит ЕС - США, который состоится 15 июня, как важный шаг в оживлении трансатлантического партнерства", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "обе стороны подчеркнули общую заинтересованность ЕС и США в укреплении основанного на правилах международного порядка и обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и универсальных прав человека". "Они обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Россия, Украина и Белоруссия, а также недавнее насилие в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа, - говорится в заявлении. - Они обменялись мнениями по Восточному Средиземноморью, Западным Балканам, Афганистану, Сирии, Мьянме, Индо-Тихоокеанскому региону, Эфиопии и Венесуэле".

Кроме того, Саннино и Шерман провели первую встречу на высоком уровне в рамках диалога ЕС-США по Китаю. "Обе стороны подтвердили, что отношения ЕС и Соединенных Штатов с Китаем многогранны и включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества. Они осветили вопросы, вызывающие общую озабоченность, включая продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете, разрушение автономии и демократических процессов в Гонконге, кампании дезинформации и вопросы региональной безопасности, в частности ситуацию в Южно-Китайском море", - поясняется в нем.